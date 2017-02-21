كل ماقلت هانت .. جد علم جديد .. الفيفا يرفض إعادة النقاط ودي سوزا يزيد أوجاع العميد

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جدة- عبدالعزيز عركوك

رفضت لجنة الانظباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم طلب نادي الاتحاد بإعادة النقاط الثلاث التي تم حسمها على خلفية قضية اللاعب الأرجنتينى مانسو , وقد وقع الخبر كالصاعقة على المدرج الاتحادي بعد الوعود العديدة والمطمئنة التي ساقتها الادارة التحادية والمؤسسة الرياضية.

وعلى ذات الصعيد تزايدت الشكاوى على نادي الاتحاد خاصة في قضية اللاعب البرازيلي دي سوزا؛ حيث تلقت إدارة النادي خطابا يفيد بتعرض النادي إلى عقوبة جديدة قد تصل إلى خصم ثلاث نقاط، في حال عدم سدد المبلغ الواجب خلال ٧ أيام، بقيمة تتجاوز العشرة ملايين ريال سعودي، وتتحرك الإدارة الاتحادية على قدم وساق لإغلاق ملف تلك القضية.

من جهة أخرى يعاود الفريق الأول لكرة القدم تدريباته يوم الخميس القادم، بعد انتهاء فترة الإجازة القصيرة التي منحها المدرب خوسيه سييرا عقب الفوز على الشباب ، نظرا لفترة التوقف الحالية،

ويأمل الجهازان الفني والإداري في إقامة معسكر داخل مدينة جدة، مع إقامة العديد من اللقاءات الودية؛ تجهيزا لمواجهتي الهلال الحاسمة في الدوري ، وكذلك نهائي كأس ولي العهد أمام النصر.