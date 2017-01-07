كل مايهمك عن (الزهايمر) في مؤتمر الرياض

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الرياض – البلاد

صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري للجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، يرعى المؤتمر الدولي الثالث لمرض الزهايمر، الذي تنظمه الجمعية خلال الفترة من 30 يناير الجاري وحتى 2 فبراير ، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيسة اللجنة المنظمة ، قالت إنه تم تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة ، وسيحضر الفعاليات أكثر من 500 مشارك من المتخصصين والعاملين في المجال الصحي، كما سيتحدث في المؤتمر أكثر من خمسة عشر خبيراً من داخل المملكة وخارجها، سيناقشون خمسة محاور رئيسة ومهمة هي : التدخلات العلاجية المتاحة للمصابين بمرض الزهايمر، والدعم الاجتماعي والقانوني لمقدمي الرعاية، والاضطرابات السلوكية المصاحبة للمرض والتعامل معها، وعوامل الخطر الجينية والبيئية المرتبطة ، والنواحي الأخلاقية المرتبطة بالعمل مع المصابين وأسرهم.