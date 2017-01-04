كماتشو يتكلم العربية من أجل الشباب
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جدة- البلاد
أرسل لاعب نادي الشباب السابق مارسيلو كماتشو برسالة تهنئة إلى إدارة الليوث بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس النادي. وقال كماتشو، في رسالة باللغة العربية عبر حسابه الشخصي على موقع “انستجرام”: “مبروووك لنادي الشباب مرور ٧٠ عامًا على تأسيسه، وأنا فخور جدًا أنني مثلت هذا الفريق العريق، وحققت معه العديد من الألقاب، وأتمنى له مزيدًا من العطاء والإنجازات دومًا وأبدًا”. يذكر أن البرازيلي مارسيلو كماتشو بدأ مشواره في الملاعب السعودية مع نادي الهلال قبل أن ينتقل إلى نادي الشباب، ثم رحل إلى النادي الأهلي مقدماً أفضل وأرقى مستوياته مع تيسير الجاسم والمهاجم البرازيلي فيكتور سيموس والعماني عماد الحوسني، وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالدوري مع الأهلي، إلا أن الشباب خطف اللقب في المباراة الأخيرة ليعود كماتشو مرة أخرى إلى نادي الشباب مختتماً رحلته في الملاعب السعودية.
الوسوم:كماتشو في الشباب
التصنيف: الرياضة
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