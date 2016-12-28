كميل: الهويش لم يحتسب هدفا للاتحاد

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جدة- البلاد

أكد الحكم الدولي الكويتي السابق سعد كميل أن محمد الهويش حكم ديربي جدة ألغى هدفاً صحيحاً للاتحاد، بناءً على راية خاطئة من الحكم المساعد في الشوط الأول من المباراة.

وكان أحمد العكايشي انطلق من موقع صحيح، بعد أن تسلم تمريرة في العمق الدفاعي الأهلاوي، وأنطلق بالكرة واستطاع أن يضعها في شباك أحمد الرحيلي حارس الأهلي،

لكن الهويش ألغى الهدف بناء على راية المساعد الأول. وأكد كميل صحة قرار الهويش باحتساب ضربة جزاء لصالح فيتفا، موضحا أن رجل محمود كهربا وصلت إلى صدر فيتفا، وكان موفقاً باحتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي.