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قالت متحدثة باسم السفارة الكندية في واشنطن :-

إن الرجل الذي يُشتبه بقتله خمسة أشخاص بالرصاص في مطار فورت لودرديل الدولي في فلوريدا يوم الجمعة.

لم يأت من كندا ولم يكن على متن طائرة كندية.

وقال كريستين كونستانين “لا توجد أي صلة كندية.”

وأضافت نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن المشتبه به جاء على متن طائرة من أنكوراج في الأسكا إلى فورت لودرديل عن طريق منيابوليس بولاية مينيسوتا.

وكان أحد مسؤولي إنفاذ القانون بولاية فلوريدا قد قال في وقت سابق إن مطلق النار جاء على متن رحلة كندية.