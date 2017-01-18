كنو مستمر مع الاتفاق

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الدمام- البلاد

أكد غرم العمري، وكيل نجم نادي الاتفاق محمد كنو على أن الأخبار المتداولة حاليا عن انتقال اللاعب لأحد أندية العاصمة، ليس لها أساس من الصحة.

كما شدد وكيل اللاعب على أن ما قاله أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق عن قرب توصل الإدارة الاتفاقية لحل بخصوص بيع الفترة المتبقية من عقد اللاعب لصاحب العرض الأكبر من الأندية الراغبة في خدماته،

أيضا ليس له أساس من الصحة؛ حيث إن اللاعب مستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم المقبل، وعندها سيقرر وجهته الجديدة . كما أضاف العمري، أن رغبة اللاعب سيكون لها العامل الأساسي في تحديد وجهته القادمة، بعد انتهاء عقده، ولابد من احترام رأي اللاعب ورغبته.

وجدير بالذكر أن هناك تصريحات لأحد أعضاء مجلس الإدارة لنادي الاتفاق خلال مباراة غلطة سراي التركي الودية التي أقيمت في الدمام منذ أسبوعين،

وتألق فيها اللاعب بشكل لافت النظر أن المجلس أخذ الضوء الأخضر من كبار الشرفيين لبيع الفترة المتبقية من عقد كنو، عقب رفضه التجديد والاستمرار مع نادية الاتفاق بعد تقديمها عرضا يعتبر الأعلى بين العروض التي وصلته، إلا أن اللاعب رفض الفكرة تماما مفضلا البقاء حتى نهاية عقده.