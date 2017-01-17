كهرباء القطيف تبحث التعاون مع الدفاع المدني

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القطيف – البلاد

عقد مدير مكتب كهرباء القطيف سعود علي العبد الكريم أمس، اجتماعاً مع نائب مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد صالح المري، ومدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة القطيف العقيد عيد بن سالم القحطاني، لمناقشة المهام التكاملية، وبحث سبل تفعيل دور فرق الطوارئ بشكل دائم في المحافظة، والعمل على الحد من الكوارث، الممكن حدوثها في حرائق المنازل والمنشآت -لاقدر الله .

كما بحث اللقاء وضع خطة شاملة للعمل المشترك مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية في المحافظة، تهدف إلى الحد من المخاطر التي تؤدي إلى تضرر أرواح وممتلكات المواطنين، وبحث آلية منع وقوع الأخطار والوقاية منها .

وصاحب اللقاء تقديم عرض مرئي، وعمل جولة ميدانية، والاطلاع على مرافق وخدمات مكتب كهرباء القطيف.