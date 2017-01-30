كهرباء جازان تُعرّف زوار المهرجان الشتوي بأنظمة السلامة الوقائية

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يتابع زوار مهرجان جازان الشتوي التاسع للعام الحالي بساحة القرية التراثية بكورنيش مدينة جيزان الجنوبي.

تعريفـًا بالخدمات التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء لمشتركيها وبصورة خاصة الخدمات الإلكترونية الجديدة , وذلك عبر منصة متخصصة بمقر المهرجان .

كما يقدم فريق من المتخصصين بالشركة تعريفـًا بأنظمة السلامة الوقائية.

وذلك ضمن جهود الشركة الرامية إلى توعية المستفيدين من الاستخدامات الخاطئة للخدمة الكهربائية.

وتقديم مجموعة من النصائح والتنبيهات والإرشادات التي تساهم في رفع وعي المجتمع.

واستفاد المتابعون من جملة النصائح التي بينت لهم الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند استخدام الأجهزة الكهربائية.

من خلال أجهزة في المعرض تحاكي أجهزة المنزل ، مع تبيان كيفية استخدامها بالطرق الصحيحة لتجنب وقوع الحوادث.

فيما يوفر المعرض نموذج لسيارة السياقة الوقائية.

ويتيح للزوار القيام بتجربتها والتعرف على قواعد القيادة الآمنة والاستفادة من التقنيات الحديثة في السلامة المرورية .

ويشارك عدد من منسوبي الشركة في التعريف بأنواع العزل الحراري للأسقف والزجاج والجداران.

وشرح فوائده وأهميته بالنسبة للمستهلك وكيف أنه يسهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية المستهلكة للتبريد والتدفئة.

وبالتالي يعمل على خفض قيمة الفاتورة، إلى جانب محاضرات توعوية نظرية وعملية عن كيفية التعامل مع الحرائق البسيطة واستخدام مطفأة الحريق المنزلية.

وشرح تدابير الوقاية الشاملة وأهمية تركيب كواشف الدخان وأجهزة إنذار الحريق والتي يقدمها مختصون في الأمن والسلامة ورجال الإطفاء بالشركة.

وأثنى الزوار على المعرض والمعلومات القيمة التي قدمتها الشركة السعودية للكهرباء من خلاله .