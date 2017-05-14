كهربا: أتمنى الاستمرار في العميد

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جدة- البلاد

قال النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب فريق الزمالك: إنه سيكون متواجدًا في وقت قريب في جدة، لحسم مستقبله الاحترافي، وذلك بعد أن احتفل بخطبته، على ابنة حارس المرمى الدولي عصام الحضري. وقال كهربا: إن عقد إعارته للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ينتهي في يونيو المقبل، موضحا أنه على تواصل دائم مع إدارة نادي الاتحاد، ويضع الأولوية لفريق الاتحاد، حيال مستقبله الاحترافي. وأشار كهربا إلى متابعته المستمرة للأوضاع في الاتحاد، ويترقب تحديد مصيره في الأيام القادمة ، مشيدا بكافة منسوبي نادي الاتحاد ، ومتمنيا أن يحظى العميد بالاستقرار الإداري في الموسم القادم ، خاصة في ظل الاستحقاقات المحلية، والقارية التي تنتظر الفريق الأول. وقاد كهربا فريق الاتحاد للفوز بلقب كأس ولي العهد؛ حيث سجل هدف الفوز للفريق في شباك النصر في المباراة النهائية ، كما أحرز اللاعب المركز الثالث في قائمة هدافي دوري جميل للمحترفين برصيد 16 هدفًا.