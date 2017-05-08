كهربا في طريقه للبريميرليج

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القاهرة- وكالات

أشارت تقارير، أن محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب نادي الاتحاد، الذي انتهت إعارته رسميًا، وعاد إلى نادي الزمالك، في انتظار عرض من أحد أندية البريميرليج للتعاقد معه رسميًا، تمهيدًا للظهور في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل. وأشارت التقارير، إلى أن كهربا قد قرر تأجيل الرد على كافة العروض السعودية والخليجية، التي وصلت له خلال الأونة الأخيرة، تمهيدًا لاقتناص فرصة اللعب بأحد أندية أوروبا في الموسم المقبل، خصوصًا في ظل رغبته العارمة في اللعب للأندية الكبرى في أوروبا. وكان نادي الجزيرة الإماراتي قد أعلن عن رغبته في التعاقد مع كهربا، بينما يريد فريق الاتحاد الاحتفاظ بخدمات النجم الموهوب موسمًا آخر على سبيل الإعارة، لكن يبدو أن الأزمات الإدارية والعقوبات الدولية التي تحيط بالعميد حاليًا، لن تمكنه من الاحتفاظ باللاعبين الأجانب. ويناقش كهربا مع إدارة نادي الزمالك موقفه خلال الساعات المقبلة، خصوصًا في ظل وجود عروض خليجية، لكن إدارة مرتضى منصور ارتفع سقف طموحاتها في الحصول على قيمة مالية كبيرة من جراء بيع اللاعب بعد تألقه في دوري جميل، وتسجيله 16 هدفًا، وتتويجه بكأس ولي العهد مع العميد.