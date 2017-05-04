كهربا لم يحدد وجهته بعد انتهاء إعارته

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القاهرة- وكالات

نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما تردد عن تعاقد محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الفريق، مع أحد الفرق بعد انتهاء إعارته للاتحاد ، مشيرًا إلى أنه ينتظر جلسته مع اللاعب لحسم مستقبله. وانتهت اعارة كهربا من الزمالك لنادي الاتحاد، بعد انضمامه له الصيف الماضي، بعقد إعارة لموسم واحد، وسجَّل للاتحاد 16 هدفًا بالدوري، وقاده للتتويج بلقب بطولة كأس ولي العهد، على حساب النصر. وأكد منصور، أمس، عدم تحديد وجهة كهربا المقبلة، سواء بالاستمرار مع الفريق الأبيض، أو الموافقة على أحد العروض المقدمة إليه من أندية أوروبية، وعربية. وأوضح رئيس الزمالك، أن هناك جلسة ستجمعه مع كهربا؛ للوقوف على هدف اللاعب الحالي، ورغبته النهائية قبل الإعلان عن وجهته المقبلة، مشيرًا إلى أن ما يتردد عن توقيع كهربا لأي ناد آخر عارٍ تماما عن الصحة.