كهربا: مستعد للبقاء في الزمالك

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القاهرة ـــ الوكالات

أبدى محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب نادي الزمالك، قبوله بأي قرار سيتخذه مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مشيرا إلى أنه يعتبر الأخير بمثابة والده، الذي يسانده في جميع المواقف. وقال كهربا: إن النادي الأبيض يعد صاحب الفضل الأول عليه، وسبب احترافه في السعودية مع الاتحاد، مؤكدا أنه تحت أمر الزمالك في أي وقت، وفي أي قرار.

وكشف كهربا إنه يتدرب حاليا مع الفريق الأبيض؛ استعدادًا للقاء منتخب مصر أمام تونس في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، حتى يكون جاهزًا، خاصة وأن الموسم انتهى في السعودية، ولا يزال هناك بعض الوقت قبل معسكر المنتخب المقبل. واختتم تصريحاته، مؤكدا أن مرتضى منصور أب له، ولكل اللاعبين في الأبيض، مشيرا إلى أن كل لاعبي الفريق يعرفون أن عصبيته لمصلحة القلعة البيضاء، موضحا أنه يملك ثقة كبيرة فى قدرة اللاعبين على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، وتعويض إخفاق الموسم الماضي