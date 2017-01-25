كوريا الجنوبية : لا يمكن تأجيل نشر نظام ثاد

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سول –رويترز

قال هوانج كيوان القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية إنه لا يمكن تأجيل نشر نظام دفاعي أمريكي مضاد للصواريخ في وجه تهديد متصاعد من جانب كوريا الشمالية فيما يتعلق بالصواريخ النووية ورغم العداء الصيني لهذه الخطوة.

وتقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن نشر نظام ثاد يستهدف التصدي لقدرات كوريا الشمالية النووية في مجال الصواريخ الباليستية.

ولكن الصين تقول إن أجهزة الرادار القوية لنظام ثاد قد تخترق أراضيها مما أدى إلى نداءات من بعض زعماء المعارضة في كوريا الجنوبية لتأجيل أو إلغاء نشر هذا النظام.

وقال هوانج للصحفيين إن كوريا الشمالية”تعزز قدراتها النووية وتطور تكنولوجيا صنع أسلحة نووية.

“الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن محاولة حل المشكلات النووية الكورية الشمالية.”

وسئل هوانج عن رد الصين على نظام ثاد فقال إن هناك”بعض المخاوف” وهناك حاجة لمزيد من الوقت لمعالجتها.

وأضاف”العلاقة بين كوريا الجنوبية والصين لم تُصنع في يوم واحد. يوجد بيننا تعاون متنوع منذ بداية علاقاتنا الدبلوماسية.”