كوريا الشمالية تعتقل استاذ أميركي

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أكدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء، توقيف أستاذ أميركي في أبريل الماضي على خلفية توتر متزايد بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن كيم سانغ دوك المعروف أيضا بتوني كيم أوقف في مطار العاصمة في 22 أبريل “لارتكابه أعمالا إجرامية عدائية بهدف إطاحة النظام الكوري الشمالي”.

وكانت تقارير كورية جنوبية تحدثت في أبريل الماضي عن أن الاستاذ الجامعي موجود في الشمال منذ أشهر عدة لأسباب تتعلق بالمساعدات.

وتحتجز كوريا الشمالية مواطنين أميركيين آخرين هما الطالب الجامعي اوتو وارمبيير والقس الكوري الاميركي كيم دونغ-شول بعدما حكمت عليهما بالسجن مددا طويلة