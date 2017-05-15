كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة لإطلاق صاروخ متوسط إلى بعيد المدى

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أعلنت كوريا الشمالية أنها أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ متوسط إلى بعيد المدى أمس تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون، بهدف التأكد من القدرة على حمل “رأس حربي ثقيل كبير الحجم”.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الصاروخ أُطلق بأعلى زاوية حتى لا يؤثر على أمن الدول المجاورة

وانطلق لمسافة 787 كيلومترًا ووصل إلى ارتفاع 2111.5 كيلومتر.

وأشارت إلى أن الصاروخ كان “صاروخًا بالستيًا استراتيجيًا من المدى المتوسط / الطويل تم تطويره مؤخرًا ويحمل اسم هواسونج-12.