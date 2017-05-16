كوريا الشمالية تواصل تهديدها النووي بصاروخ جديد

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عواصم -وكالات

اتهمت نيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون بأنه يعيش “حالة جنون عظمة”، بعد إجراء كوريا الشمالية تجربة جديدة لصاروخ باليستي.

وقالت السفيرة في تصريحات لشبكة أي بي سي نيوز الأمريكية إن التجربة رسالة إلى كوريا الجنوبية بعد أيام من توليها الجديدة السلطة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سوف “تضيق الخناق” على كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد قالت يوم الاثنين بالتوقيت المحلي إنها أجرت بنجاح يوم 14 مايو تجربة لإطلاق صاروخ تم تطويره حديثا يحمل اسم “المريخ -12” ويتراوح مداه من المتوسط إلى البعيد تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون بهدف التأكد من القدرة على حمل “رأس حربي ثقيل كبير الحجم”.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم نبه الولايات المتحدة إلى ضرورة عدم إساءة تقدير حقيقة أن برها الرئيسي يقع في نطاق مرمى ضربات كوريا الشمالية .

من جهة أخرى تلقت قوة بحرية ضاربة تتقدمها حاملة الطائرات النووية “رونالد ريغان” أوامر أمس بالخروج إلى البحر من قاعدة بحرية قرب طوكيو في رحلة بحرية طويلة.