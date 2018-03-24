دولية

كوريا الشمالية توافق على محادثات مع الجنوبية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time7 / رجب / 1439 هـ      24 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

وافقت كوريا الشمالية اليوم على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل مع كوريا الجنوبية لمناقشة المسائل اللوجستية من أجل عقد قمة نادرة بين الكوريتين، بحسب ما ذكرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية.

وسترسل كل من الكوريتين وفدًا يضم ثلاثة أعضاء إلى قرية بانمونجوم الحدودية الخميس لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لعقد قمة بين الكوريتين في شهر أبريل المقبل، وفق ما أوضحت الوزارة.

واقترحت سيئول أن تتم المحادثات في جناح التوحيد الموجود في الجزء الشمالي من بانمونجوم.

والقمة المقررة بين الكوريتين في أواخر أبريل، قد يعقبها اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وجهًا لوجه.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *