كوزمين: جئنا للفوز فقط

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جدة- البلاد

توقَّع كوزمين أولاريو، مدرب الأهلي الإماراتي، أن تكون دوافع الأهلي السعودي، كبيرة عقب خسارة كأس الملك، عندما يلتقي الفريقان بجدة، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم. وقال المدرب الروماني، في مؤتمر صحفي أمس: أتوقع أن تكون حوافز لاعبي الأهلي (السعودي) أكبر بعد خسارة نهائي كأس الملك”. وأضاف: “قائمة البدلاء لديهم تضم لاعبين في المنتخب السعودي. بوسعهم تعويض غياب (عمر) السومة، رغم أنه لاعب مؤثر للغاية”. وأضاف المدرب الروماني: “نبحث عن الفوز دائمًا، وخيار التعادل ليس ضمن حساباتنا، ولا نلعب عليه أبدًا. اعتاد اللاعبون على الظهور بشكل جيد في المباريات الصعبة، وننتظر منهم ذلك اليوم، خاصة في ظل التوقعات بوجود أجواء جماهيرية كبيرة في ملعب الجوهرة.