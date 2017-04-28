العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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كوزمين ينفي تفاوضه لتدريب الأهلي

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كوزمين ينفي تفاوضه لتدريب الأهلي
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جدة- البلاد
نفى الروماني كوزمين، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الإماراتي الملقب بـ”الفرسان”، أنباء تفاوضه مع إدارة الملكي ، لقيادته فنياً الموسم المقبل، مقابل 4 ملايين يورو، كراتب سنوي، خلفاً للسويسري كريستيان جروس.
وقال كوزمين أمس: في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الأهلي والشارقة المقررة السبت، ضمن الجولة 24 من دوري الخليج العربي: لم يحدث أن تفاوضت مع أحد، ولكنها مجرد شائعات، وكل العروض التي تلقيتها شفوية، وأنا أحترم تعاقدي مع الأهلي الإماراتي، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

التصنيف: الرياضة

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