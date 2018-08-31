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كوكاكولا تستحوذ على مقاهي كوستا بـ5 مليار دولار

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / ذو الحجة / 1439 هـ      31 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
اتفقت شركة كوكاكولا على شراء سلسلة مقاهي كوستا الشهيرة مقابل 5.1 مليار دولار في صفقة تشمل الدين، وتهدف إلى تعزيز وجود الشركة في قطاع المشروبات الأكثر فائدة صحيا، والاقتداء بشركات مثل ستاربكس ونستلة في سوق القهوة العالمية الآخذة في الازدهار.

ومن شأن شراء منافذ كوستا البالغ عددها نحو أربعة آلاف منفذ من وايتبريد البريطانية أن يعزز وجود أكبر شركة لإنتاج المشروبات الغازية في العالم في أحد القطاعات القليلة المتألقة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات المعلبة، والذي يشهد حالة من التباطؤ.

ودفعت كوكاكولا نحو مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) فوق ما كان يتوقعه بعض المحللين. وستستخدم الشركة شبكة التوزيع لديها لدعم توسع كوستا في ظل سعيها للحاق بستاربكس الرائدة.

ibrahim

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