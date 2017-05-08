كولو كولو يضم فيلانويفا الاتحاد

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إعداد- محمود العوضي

كشفت تقارير تشيلية، أن كارلوس فيلانويفا صانع ألعاب فريق اتحاد جدة، بات قريبًا من الانضمام إلى نادي “كولو كولو” التشيلي، ليمثل الفريق بداية من الموسم المقبل.

وانضم فيلانويفا، 31 عامًا، إلى الاتحاد في الصيف الماضي بعقد لموسم واحد، بعد انتهاء ارتباطه بالشباب الإماراتي، وقدم أداءً رائعًا مع النمور؛ إذ سجل 3 أهداف، وصنع 11 خلال 24 مباراة بدوري جميل.

وذكر موقع “elperiscopio” التشيلي، أن إدارة كولو كولو وضعت فيلانويفا كخيار أول لتدعيم الفريق، في حال عدم انضمام مواطنه المخضرم خورخي فالديفيا لاعب الوحدة الإماراتي لصفوف الفريق التشيلي العملاق.

وأوضح الموقع أن المدرب الأرجنتيني السابق بابلو جويدي المدير الفني لكولو كولو، طالب إدارة النادي بالتعاقد مع عنصر قادر على ابتكار اللعب، بعد أن فشل الثنائي رامون فيرنانديز، وبيدروموراليس في إرضاء تطلعاته. وتحاول إدارة الاتحاد تجديد عقد فيلانويفا، إلا أن محاولاتها لم تكلل بالنجاح حتى الآن.