(كوميك كون) جدة .. يثير اهتمام الإعلام العالمي

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جدة ــ البلاد

على مدار الثلاثة أيام الماضية انشغلت وسائل إعلام عالمية بتغطية أخبار معرض “كوميك كون” المقام بمدينة جدة .

وأثارت فعالية المعرض العالمي اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام العالمية وتابعت وسائل إعلام عالمية مثل “سي إن إن” الحدث ،

وقال موقع “سي إن إن” فى تغطيته : إن كوميك كون جذب أعدادا هائلة من السعوديين، وسلطت الضوء على فعاليات الحدث مباشرة، كما نشرت مجموعة من الصور التي توضح الحضور اللافت لمثل هذا الحدث الذي يقام لأول مرة في المملكة.

وكانت فعالية المعرض قد أثارت انتقادات من بعض السعوديين، وطالب الكثيرون بالاستمرار بمثل هذه الفعاليات، ونقلها إلى مدن أخرى.