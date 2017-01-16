كيري: من غير المناسب الإشارة إلى احتمال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

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قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الأحد:

إن إدراج أي إشارة إلى خطط إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

في البيان الصادر عن اجتماع باريس بشأن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين كان سيصبح أمرا غير ملائم.

وقال كيري للصحفيين بعد اجتماع 70 دولة لبحث إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني:

“نوقش الأمر (نقل السفارة) علانية في الداخل وهذا ليس له صلة بالمحافل الدولية في هذا التوقيت… هذا غير مناسب.”

وأكد بيان صدر عن الاجتماع الذي استغرق يوما واحدا يوم الأحد أن:-

إنهاء الصراع لا يمكن أن يتحقق إلا بالحل الخاص بإقامة دولتين.

وحذرت الدول في البيان من أنها لن تعترف بأي خطوات أحادية الجانب يتخذها أي طرف من شأنها تهديد المفاوضات.

وأضاف كيري أنه يأمل أن توافق إدارة ترامب على حضور محادثات مع روسيا وإيران وتركيا في أستانة بشأن إنهاء الصراع السوري