كيف الحال يا لجنة الانضباط …؟

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حاتم العطرجي

• في حقيقة الأمر.. يُحزننا وضع لجنة الانضباط التي تسير عكس الاتجاه، وتتعامل مع القضايا الرياضية بحسب المزاج، وقد لا تجد تفسيرًا لبعض القرارات الصادرة، فتجد قرارات تدعو للضحك وقرارات غير مستحقة وقرارات غريبة،

وهنالك أمر عندما يثبت على أرض، الواقع حالة معينة، ومن المتوقع أن يصدر لها قرار واضح وصريح، ولكن للأسف الشديد اللجنة لا تصدر أي قرار، وإنها بعيدة كل البعد عن بعض القرارات الصحيحة، التي من الواجب اتخاذها؛ إما بإيقاف اللاعب، أو بإصدار عقوبة مستحقة، أو إصدار عقوبة على جماهير أحد الأندية، أوعقوبات لأسباب واضحة، وأحداث شاهدة على ما حصل، فتجد القرارات المعلنة لا تفسير لها، وبعضها مُبالغ فيها جداً. أما فيما يخص المبلغ المالي المستحق بالعقوبة أو العقوبة بحد ذاتها.

• إن قرارات لجنة الانضباط يجب أن تُدرس بشكل جيد جدًا قبل إصدارها، ويجب أن تكون موضوعية، وتتسم بالحياد فلا ترجح كفة نادٍ عن ناد آخر، وأن لا تكون القرارات الصادرة بحق بعض الأندية على سبيل التمويه للمجتمع الرياضي.

• يجب ألا يؤثر الميول الرياضي على أي قرار فيكون القرار نابعا من عاطفة الميول.

• نجد الآن الاعتماد المالي هو الأساس في العقوبة ….!!!

• أتمنى أن يعاد النظر في تلك اللجنة، وأن تكون قراراتها تصدر لمصلحة الرياضة فقط ….!!!!

فاصلة :

• ألف مبروك للأصفرين؛ النصر والاتحاد وصولهما لنهائي كأس ولي العهد.. والأهم من ذلك شرف السلام على سيدي ولي العهد الأمير محمد بن نايف- حفظه الله ورعاه.

• ما أجمل جمهور الغربية؛ جمهور ناديي الأهلي والاتحاد. أداء وفن وطرب ودعم، ولا أدري ماذا حصل لجمهور الوسطى الذي أصبح غائباً عن دعم ناديي الهلال والنصر، والدليل على ذلك ما شاهدناه في مباراة الهلال والنصر في كأس ولي العهد، وفِي مباريات الفريقين في الدوري … نعم ما أروع جمهور الأهلي والاتحاد …

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