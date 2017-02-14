” كيف تبدأ مشروعك التجاري ” دورة بغرفة الطائف

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نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف ، اليوم ، دورة تدريبية بعنوان ” كيف تبدأ مشروعك التجاري ” .

قدمها مستشار مركز خدمة رجال الأعمال بالغرفة الدكتور فيصل القرشي ، وذلك بمقر الغرفة.

وتضمنت الحقيبة التدريبية مجموعة من المحاور شملت تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

ومراحل تفويض الصلاحية، ومصادر الأفكار للمشروعات، ودراسة الجدوى، والدراسة الفنية والمالية، إضافة إلى دورة حياة المشروع التجاري والفرق بين الدعاية والإعلان.