كيف تحافظ جوجل على متجر أندرويد من البرمجيات الخبيثة…!؟

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نظام التشغيل الأندرويد التابع لعملاقة البحث شركة جوجل فهو النظام الذي يستحوذ علي 90 % من السوق.

لذلك كشفت شركة جوجل عن ما ستفعله لكي تحافظ على متجرها لنظام أندرويد المسمى Google Play خالياً من البرامج الضارة بقدر الإمكان.

ومن أجل ذلك يعمل مهندسو شركة جوجل على مدار الساعة ليلاً ونهاراً لضمان كون البرمجيات الخبيثة بعيدة عن نظام أندرويد ومتجر جوجل بلاي.

حيث أن طبيعة نظام الأندرويد أنه مفتوح المصدر .

وهذا ما يسمح للقراصنة بالعمل بشكل أكثر سهولة على صناعة وتقديم برمجيات ضارة للنظام التشغيلي.

بحيث يواجه نظام أندرويد برمجيات خبيثة أكثر بكثير بالمقارنة مع نظام iOS التابع لشركة آبل.

ووفقاً لشركة جوجل فإنه يجري فحص كل تطبيق أندرويد على حدى للبحث عن الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة أو التعليمات البرمجية الضارة التي يمكنها أن تتسبب بمشاكل أو أذى للمستخدمين.

وقد تصل بعض تلك البرمجيات الخبيثة بشكل أو بآخر إلى المتجر أو أجهزة المستخدمين.

إلا أن الشركة تعمل على مراقبة التطبيقات بعد أن يتم تثبيتها.

كما انها تتابع الطريقة التي يتصرف بها التطبيق على الهاتف، بحيث تعمل على التأكد من عدم تعرض بيانات المستخدمين للخطر.

ويمكن لشركة جوجل، عندما قام أحد التطبيقات بالتلاعب بالبرتوكولات الأمنية للهاتف وقطع الاتصال بين الهاتف وخوادم الشركة.

مراقبة عدد الهواتف التي جرى قطع الاتصال بينها وبين الخادم وتحديد فيما إذا كان هذا الانقطاع قد حدث بشكل متكرر بعد تثبيت التطبيق على هواتف مختلفة.

وتعمل الشركة، عند وصول عدد التطبيقات التي انقطعت عن الخوادم إلى حد معين…

على إعادة النظر في التطبيق وإعادة فحصه بشكل يدوي أكثر دقة للتأكد من انه لا يحتوي على برمجيات خبيثة.

ولا تعتبر هذه الطريقة الوحيدة التي تعمل من خلالها جوجل على التحقق من التطبيقات المزعجة إلا أنها تعتبر واحدة من الطرق الأكثر فعالية.

وتشير الشركة إلى أنها تمكنت عبر هذه الطريقة من تحديد واكتشاف أكثر من 25 ألف تطبيق قد تسبب مشاكل للمستخدمين.

وان هذه التطبيقات تتبع جميعها لثلاث عائلات من البرامج الضارة هي Hummingbird وGhost Push وGooligan.

ولا ننسي أن سيطرت علي الأخبار سابقاًGooligan وذلك بعد انتشار تقارير تشير إلى تمكنها من إصابة 10 ملايين هاتف محمول.

وكان يمكن لهذا الرقم أن يكون أكبر بكثير لولا جهود شركة جوجل في محاربة البرمجيات الضارة.