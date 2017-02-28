كيف تستخدم خاصية الواتساب الجديدة “WhatsApp Status”..!؟

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بداية لو إنك من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة فأنت بكل تأكيد علي علم بأن تطبيق الواتساب ملك شركة الفيسبوك.

حيث أنه في عام 2014 استحوذات شركة الفيسبوك علي تطبيق التراسل الفوري واتساب مقابل 19 مليار دولار.

ومؤخراً أعلن تطبيق واتساب عن تحديث لخاصية به وهي خاصية تحديث الحالة WhatsApp Status…

هذا التحديث المنسوخ من تطبيق سناب شات وخاصة من خاصية قصص سناب شات…

بدأت ميزة تحديث الحالة Status الجديدة بالوصول إلى مُستخدمي تطبيق WhatsApp حول العالم.

ومن لم تصل إليه ستصل تلك الميزة فليقم بعمل تحديث للتطبيق من المتجر وسوف تظهر له.

فلو أنت من مستخدمي التطبيق عبر نظام التشعيل iOS، ستعلم بقدومها حينما يتم استبدال تاب Contacts من التطبيق بأيقونة كاميرا كما في الصورة التالية.

أما لو إنك من مستخدمي هواتف اندرويد فسوف تظهر لك أيقونة الكاميرا على يسار تاب Chats بجوار تاب Status.

فبعد سنين يمكننا خلالها الاعتماد فقط علي النص الصغير كتعبير عن الحالة في الواتساب.

الآن بات بإمكاننا مُشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع الأصدقاء لمدة 24 ساعة.

كيف تقوم بتحديث لحالتك “Updating your Status”…!؟

بالطبع مشاهدة أصدقائك لتحديث الحالة الخاصة بك مشابه تمامًا لسناب شات، فلو أنت من مستخدمي تطبيق سناب شات أو إنستجرام لن تجد أي صعبة في التعامل مع هذا التحديث.

حيث أن الأمر لا يختلف عن خاصية Snapchat Stories أو تقليدها في Instagram Stories.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو في تحديث الحالة:

ما عليك الإ أن تفتح التطبيق واضغط علي تاب الكاميرا والتقط ما تريده أو اختاره من علي جهازك.

ويمكنك أيضاً الرسم أو الكتابة أو وضع الـ emojis التي تريدها علي الصورة.

وهناك أيضاً خيار آخر وهو إضافة Caption للصورة أو مقطع الفيديو يظهر في الجزء السفلي منها يستطيع أصدقائك الإطلاع عليه.

فبمجرد الضغط على تاب الإرسال، يمكنك أن ترسل تحديثات االحالة “Status” خاصتك إلى أصدقائك كصورة أو فيديو.

ولتحديث الحالة مرة آخري يمكنك أن تختار My Status من القائمة لتقوم بأي تحديث آخر يظهر لأصدقائك.

هل مدة الفيديو ستكون 10 ثواني كما هو الحال في سناب شات؟

لا مدة الفيديو هنا في تحديث الحالة علي واتساب ستصل إلي 45 ثانية وهي ميزة جديدة تحسب لواتساب لم يصل إليها تطبيق سناب شات.