كيف تفهم العالم.. كتاب جديد للأنصاري

الدمام-حمودالزهراني

صدر كتاب جديد لمدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، بعنوان ” كيف تفهم العالم من أجل حياة أفضل ” من دار الأهلية بالأردن .

والكتاب عبارة عن تجارب ميدانية وبحث معمق في الأدبيات ذات العلاقة بموضوع الكتاب .. قدم فيه المؤلف عصارة ماتوصل اليه في كيفية فهم العالم من أجل حياة أفضل في خضم المتغيرات التي يشهدها العالم والمصحوبة بثورة عارمة من المعلومات والإتصالات ، والتي تسببت في إحداث فوضى فكرية على مستوى العالم .

ويستعرض الكتاب أهم الأدوات لفهم العالم من أجل حياة أفضل ويعين الناس وبخاصة في المجتمعات النامية على التعامل مع افرازات الفوضى ومواجهتها

لقد جاء الكتاب في أربعة فصول رئيسية ، الأول بعنوان : “أنت والعالم ” والفصل الثاني بعنوان ” أنت والداخل ” والثالث بعنوان ” أنت ونفسك “والجزء الأخير من الفصل الثالث عن كيف يصبح الأنسان مواطناً عالمياً ليعيش في بيئة عالمية متحضرة، ويتفاعل مع كل الثقافات.

و جاء الفصل الأخير بعنوان ” لماذا يفشل الناس .. خارطة طريق النجاح ” يوضح فيه الكاتب كيف يحقق الناس السعادة في عالم الفوضى والفكر المضطرب ويشرح مفهوم الإبداع في الحياة، وكيف يستطيع الإنسان العادي أن يكون مبدعاً في حياته ، ثم يأتي الكاتب على الحكمة في زمن اللاحكمة بشرح عن أهمية الحكمة وكيف يتسم الانسان بهذة الصفة.

وأما الجزء الأخير من الفصل الأخيرة، فهو دعوة من الكاتب للقارئ ان يلتحق بمدرسته الذاتية ويطور نفسه بنفسه من خلال مايتاح من مصادر.وتم طرح الكتاب في طبعته الأولى في معرض الرياض الدولي للكتاب .