كيف تم نقل حسابات التواصل الاجتماعي للبيت الأبيض للرئيس الأمريكي ترامب..!

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شهد العالم أجمع يوم الجمعة 20 يناير تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب للولايات المتحدة “دونالد ترامب”.

وبالتالي بعدما تم تصيبه رسمياً لمنصبه… فحتما يتم نقل حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للبيت الأبيض إلي الرئيس الجديد.

ولذلك بدء بالأمس البيض الأبيض بتنفيذ خطته المسماة “خطة الانتقال الرقمي”.

التي كشفت عنها كوري شولمان المساعدة الخاصة للرئيس والمسؤولة التقنية في تدوينة نشرتها مؤخرا:-

وهذه الخطة تكشف عن الطريقة التي يتم بها الانتقال الرئاسي علي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتكشف أيضا عما يحدث علي وسائل التواصل الاجتماعي فور وصل الادارة الجديد لمكتب البيت الأبيض.

وبدأت الخطة بنقل حساب الرئاسية الأمريكية علي موقع تويتر @POTUS من يد فريق الرئيس باراك أوباما إلى يد الرئيس دونالد ترامب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية.

حيث تم تغيير اسم الرئيس على الحساب بشكل رسمي إلى President Trump.

وحتي الآن ليس من المتوقع كيفية تعامل الرئيس الجديد مع الحساب الرئاسي وذلك نظراً للنشاط الكبير الذي كان ترامب يوليه لحسابه الشخصي على تويتر @realDonaldTrump.

حيث نشر الرئيس عدة تغريدات من حسابه الشخصي بعد عملية تنصيبه، بينما نشر 5تغريدات حتي الآن عبر الحساب الرئاسي.

والجدير بالذكر أن الحساب الشخصي للرئيس دونالد ترامب يملك عدد متابعين يفوق حالياً الحساب الرئاسي.

حيث بلغ عدد المتابعين لحسابه الشخصي جتي الآن إلي 20.9 مليون متابع بينما الحساب الرئاسي لديه 14.7 مليون متابع.

حيث قد يقوم الرئيس دونالد ترامب بالحفاظ على حسابه الشخصي على تويتر للحديث والنقاش العام.

في حيث يستعمل الحساب الرئاسي لنقاشات سياسية محددة أو إعلانات هامة.

وقد جرت عملية إعادة تعيين لعدد متابعي الحساب الرئاسي وإزالة جميع التغريدات التي غردها الرئيس باراك أوباما مع عملية نقل الملكية بين الرئيس السابق والرئيس الحالي.

وكان أعلى عدد متابعين حصل عليه الحساب الرئاسي في زمن باراك أوباما يبلغ حوالي14مليون متابع مقارنة بعدد 20.9 مليون متابع حالياً لحساب دونالد ترامب الشخصي.

ويمكن للمهتمين متابعة تغريدات باراك أوباما الحالية والسابقة التي نشرها على مدى السنوات الماضية عبر الحساب الجديد الذي يخص الرئيس الأمريكي الـ 44 للولايات المتحدة الأمريكية @POTUS44.

وينطبق نفس الأمر على حسابات فيس بوك حيث تتواجد التدوينات القديمة ضمن حساب فيس بوك Facebook.com/POTUS4.

كما يشمل هذا الأمر زوجة الرئيس ميشيل أوباما، والتي يمكن الوصول إلى تغريداتها السابقة عبر حسابها على تويتر @FLOTUS44.

وتم أرشفة حساب البيت الأبيض على موقع تويتر بحيث أصبح متوفراً عبر حساب ObamaWhiteHouse.

كما تم نقل حساب البيت الأبيض على خدمة إنستاجرام الذي احتوى على الصور التي نشرها باراك أوباما إلى الحساب الجديد Instagram.com/ObamaWhiteHouse.

وتم إعطاء الرئيس الجديد حسابات البيض الأبيض على إنستاجرام وفيس بوك وهي فارغة من المحتوى السابق.