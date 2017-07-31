لأول مرة من فترة مبيعات الهواتف الذكية تتراجع في الهند…!

لا شك أن السوق الهندي يعتبر أكبر الأسواق الاستهلاكية وخاصة للهواتف الذكية.

فالسوق الهندي هو أحد الأسواق الكبيرة للهواتف الذكية، وهذا ما أثبته لنا مصنعي الهواتف الذكية بتهافتهم على نشر منتجاتهم بهذا السوق.

فهناك الكثير من ماركات الهواتف الذكية نجدها تُصنع نسخة مخصصة للهند بسعر متوسط من هواتفها لاقتحام هذا السوق وزيادة مبيعاتهم فيه.

ولكن رغم كل ذلك تراجعت مبيعات الهواتف الذكية في الهند للمرة الأولى، وذلك وفقاً لتقرير جديد من Canalys.

و وفقاً لهذا التقرير، فقد تم شحن أجهزة أقل في الربع الثاني من هذا العام في الهند بنسبة 4%.

حيث بالكاد وصلت شحنة الهواتف الذكية إلى 27 مليون هاتف في السوق الهندي للفترة الزمنية المذكورة.

سامسونج واصلت الريادة واحتلال المركز الأول من حيث مبيعات الهواتف الذكية هناك، وبحصة وصلت إلى ربع السوق.

وجاءت في المركز الثاني بعدها شركة Xiaomi الصينية بواقع 4.8 مليون جهاز.

لتثبت للجميع شركة Xiaomi أنها ستصبح من أكبر الأسماء في السوق الهندي.

وجاءت في المركز الثالث شركة Vivo مع 3.4 مليون هاتف وهو رقم قياسي لها.

وخلفها في المركز الرابع شركة Oppo مكان شركة لينوفو بواقع 1.9 مليون هاتف.

بالطبع ومع بعض التراجع في السوق الصيني، فإن السوق الهندي يلعب دوراً استراتيجياً كبيراً لمصنعي الهواتف في الصين.

ومن الملاحظ جيداً تركيزهم على زيادة حصتهم من المبيعات في الهند بصورة بارزة.

وسيطرة شبه كاملة لقائمة الهواتف الأكثر مبيعاً طبعا بعد العملاقة الكورية سامسونج.

حيث أن الجدير بالذكر أن الشركات الصينية تحظى بنسبة تفوق 50% من إجمالي المبيعات في الهند.