لأول مرة من 80 عامًا.. لن يوجد حكم بريطاني في كأس العالم!

لن يشارك أي حكم بريطاني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا هذا الصيف في أول غياب من نوعه منذ 80 عاما.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس قائمة تضم 36 حكما و63 مساعدا من 46 دولة ليس من بينها انجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

وكان أكبر تمثيل من نصيب الولايات المتحدة بأربعة حكام ومساعدين.

وسيجري اختيار حكام الفيديو الذي سيطبق بكأس العالم لأول مرة في روسيا من بين أعضاء القائمة المعلنة.

كان الإنجليزي مارك كلاتنبرج الذي أدار نهائي بطولة أوروبا 2016 بين فرنسا المضيفة والبرتغال في القائمة الأولية للفيفا.

لكنه ترك الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي للعمل في السعودية.

وقال مايك ريلي رئيس لجنة الحكام في انجلترا لشبكة سكاي سبورتس في وقت سابق هذا الشهر:

”إنه أمر محبط حيث كنا نفاخر لسنوات طويلة بحكامنا في البطولة.

”في الوقت الذي سافر فيه مارك إلى السعودية لم تكن هناك منافسات أخرى لاختيار الحكام ولذلك لم تكن هناك أي فرصة لاستبداله بحكم إنجليزي آخر“.

وكان هاوارد ويب الذي أدار نهائي كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا الإنجليزي الوحيد في ذلك العام وفي نهائيات البرازيل 2014 أيضا.

وأدار ثلاثة حكام إنجليز آخرين ثلاثة نهائيات لكأس العالم وهم جورج ريدر في 1950 ووليام لينج (1954) وجاك تيلور (1974).

واختار (الفيفا) خمسة حكام عرب للبطولة:

وضمت القائمة السعودي فهد المرداسي والإماراتي محمد عبد الله والبحريني نواف شكر الله.

والمصري جهاد جريشة والجزائري مهدي عبيد شريف.

وضمت قائمة الحكام المساعدين تسعة من العرب، من إجمالي 63، وبواقع خمسة من آسيا وأربعة من افريقيا.