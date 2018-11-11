«لؤلؤة البحر» تحصد كأس حفل ميدان الفروسية الخامس بالأحساء

الدمام-حمودالزهراني

نال «لؤلؤة البحر» كأس حفل ميدان الفروسية الخامس للشوط الرئيسي الذي جرى بميدان الفروسية بالأحساء، وسط حضور جماهيري غفير من محبي رياضة الفروسية.

وجاء المستضيئ أولًا في الشوط الأول المخصص للخيل الإنتاج التي لم تربح وربحت من 0 ـ 3 سباقات ولمسافة 1200م، للمالك ناصر بن محمد البراهيم، وذلك في زمن وقدره 1.27.37 دقيقة، وجاء الوكيل ثانيًا، ومحبوب حمد ثالثًا، وفاعوس رابعًا، وحراف خامسًا.

وفي شوط الخيل العربية الأصيلة مفتوح مواليد 2016م إنتاج الوطن ولمسافة 1200م، جاء فزاع القصيعة أولًا، ملك مربط القصيعة، في زمن وقدره 1.44.06 دقيقة، ثم زهرة تشرين ثانيًا، و الين ثالثًا، و مغير المغيرات رابعًا، وجلابية القصيعة خامسًا.

وفي الشوط الثاني مفتوح الدرجات عمر سنتين مواليد 2016م ولمسافة 1400م، جاء الركاح أولًا، للمالك خليفة بن يوسف السعدون، في زمن قدره 1.51.46 دقيقة، ثم مفرد ثانيًا، وفرداس ثالثًا، وتحية متعب رابعًا، والوجه المنير خامسًا.

وفي الشوط الثالث للخيل التي ربحت من 1 ـ 3 سباقات ولمسافة 1600م، جاء الملتحم أولًا، للمالك كمال بن عبداللطيف الهلال، في زمن وقدره، 2.05050 دقيقة، ثم الاذخر ثانيًا، وبرق الميدان ثالثًا، وفالك خير رابعًا، وأصل خامسًا.

وفي الشوط الرابع للخيل التي لم تربح عمر ثلاث سنوات وأكثر ولمسافة 1600م، جاء موجان أولًا، للمالك ناصر بن محمد البراهيم، في زمن وقدره 2.05.25 دقيقة، ثم حلحيل ثانيًا، وجاء عساف المراكيض ثالثًا، وسهم العالمي رابعًا، وقراح خامسًا.

وفي الشوط الخامس مفتوح الدرجات عمر ثلاث سنوات وأكثر ولمسافة 1600م، جاء شعبان أولًا، للمالك ناصر بن محمد البراهيم، في زمن وقدره 2.05.00 دقيقة، ثم صمال ثانيًا، ونزاح الخصوم ثالثًا، شبل فوزان رابعًا، وسهيم خامسًا.

وفي الشوط السادس الأخير الرئيسي مفتوح أفراس عمر ثلاث سنوات وأكثر ولمسافة 1600م، على كأس الميدان جاءت «لؤلؤة البحر» أولًا وهي للمالك عبدالرحمن الخراع، والمدرب نفسه والخيال خليفة العديل، في زمن وقدره 2.03.41 دقيقة، وجاء رش المزن ثانيًا، ومرتادة ثالثًا، ومزهبة رابعًا، وعذبة الجنوب خامسًا.