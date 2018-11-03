لائحة لنظام المعادن الثمينة

جدة- البلاد
وافق معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً وبعد الاطلاع على المادة (الحادية والعشرون) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة،الصادر بالمرسوم الملكي والقرار الوزاري الصادر بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتضمن القرار حسب مانشر في الجريدة الرسمية أن تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة بالقرار الوزاري وتعديلاتها.