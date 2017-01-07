لاعبو الأخضر ينتظمون في المعسكر وعيد يودعهم
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أبو ظبي ـ المنسق الاعلامي
انتظم لاعبو منتخبنا الوطني الأـول مساء أمس في المعسكر المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن برنامج الأخضر الإعدادي للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2018. وخضع اللاعبون فور التحاقهم بالمعسكر للفحوص الطبية، فيما تغيب اللاعب أسامة هوساوي بسبب إلغاء الرحلة الجوية التي كان مقررا أن يصل على متنها إلى الأراضي الإماراتية. وشهد معسكر الأخضر حضور أحمد عيد، رئيس اتحاد القدم السابق، وذلك من أجل الالتقاء باللاعبين وتوديعهم عقب انتهاء فترته الرئاسية.
الوسوم:معسكر الاخضر
التصنيف: الرياضة
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