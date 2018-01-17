لاعبو الأهلي يودعون عبدالشافي قبل انتقاله للفتح

جدة- وليد جاد

ودع لاعبو فريق الأهلي، زميلهم المصري محمد عبدالشافي بعد تدريب الأمس، بمناسبة انتقال “شيفو” إلى صفوف الفتح.

وقد تعاقد الفتح مع عبدالشافي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما خرج من حسابات المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.

وارتدى لاعبو الأهلي خلال الحصة التدريبية، قميصاً موحداً يحمل الرقم (13)، الذي ارتداه عبدالشافي منذ انتقاله إلى صفوف الفريق.

ووقع الأمير تركي بن محمد العبدلله الفيصل، رئيس النادي الأهلي، على القميص الخاص بعبدالشافي في وداعيته. يذكر أن شيفو (32 عاماً) عام 2015، قادماً من الزمالك المصري، وحقق مع الفريق 4 ألقاب هي: الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد والسوبر المحلي.

وقد واصل الفريق استعداده لمباراة دور الـ 16 في كأس الملك والتي ستجمعه بفريق العروبة.