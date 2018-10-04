لاعبو الاتحاد يعتذرون للجماهير بعد الهزيمة

جدة- البلاد

أعرب لاعبو الاتحاد عن حزنهم بعد الهزيمة أمام الفتح، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الخامسة من منافسات دوري المحترفين السعودي.

وقال ماثيو جورمان: إن فريقه أهدر عديد من الفرص المحققة والخطيرة خلال المباراة.

وأوضح أن مدرب الفريق الجديد سلافين بيليتش حدد موعد بداية التدريبات تحت قيادته (الإثنين)، مشيراً إلى إنه وزملاءه سيكونون روحا واحدة في قادم المواجهات.

وفي الصدد ذاته، رفض اللاعب عبدالعزيز العرياني توجيه أي رسالة لجماهير الفريق: هاردلك للاعبين وليس لديّ أي شيء أقوله للجماهير.

وعبر الحارس عساف القرني عن استيائه من مستوى اللاعبين الأجانب حيث قال: “لا تعليق على مستوى الأجانب.