لاعبو السامبا والتانغو يشيدون بأجواء (سوبر كلاسيكو)

جدة- البلاد

عبر لاعبو المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني عن انبهارهم بالأجواء التي صاحبت ختام بطولة سوبر كلاسيكو التي احتضنه ملعب الجوهرة بجدة؛ حيث أكد أليسون بيكر حارس مرمى المنتخب البرازيل أن لاعبي “السامبا” خاضوا مباراة غاية في الصعوبة أمام الأرجنتين، في ختام بطولة “سوبر كلاسيكو” الودية الدولية، التي احتضنتها المملكة في الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر الحالي.

وتوج المنتخب البرازيلي بطلا لكأس “سوبر كلاسيكو” بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب ميراندا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة.

وقال أليسون في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، نجحنا في استغلال خطأ للاعبي الأرجنتين لتحقيق الفوز”. وأضاف: “كل الأمور مرت بشكل منظم منذ اللحظة الأولى لوصولنا إلى المملكة، سعداء للغاية بالحضور الجماهيري الرائع والمميز خلال مباريات البطولة”.

وأوضح زميله آرثر إلى أن لاعبي المنتخب البرازيلي خاضوا المباراة أمام الأرجنتين بمسؤولية كاملة، بقوله “المباراة لم تكن ودية بالنسبة للمنتخبين، لذلك نحن سعداء للغاية بالفوز”.

وأشاد آرثر بالمنتخب الوطني بقوله “المنتخب السعودي قوي ومميز، وجماهير الكرة في المملكة لديها شغف كبير بكرة القدم، عموما كل شيء كان مميزا للغاية خلال بطولة سوبر كلاسيكو”.

من جانبه عبر نيكولاس أوتاميندي، لاعب المنتخب الأرجنتيني، عن سعادته بالتواجد على أرض المملكة، خلال فترة بطولة “سوبر كلاسيكو”. وأضاف صاحب الـ30 عامًا، أن مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل في نهائي بطولة السوبر كلاسيكو كانت قوية للغاية.

وأكمل اللاعب تصريحاته، مؤكدًا أنهم لاحت لهم عدد كبير من الفرص لكنهم لم يُحسنوا استغلالها، مشددًا أن المنتخب البرازيلي حسم الأمور في النهاية. واختتم أوتاميندي تصريحاته بالإشادة بالتنظيم الخاص بالبطولة كما عبر عن سعادته بالجماهير التي صنعت الحدث في السوبر كلاسيكو.