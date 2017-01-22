العدد 21822 22 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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لاعبو عرعر يحتفون بإدارة النادي الجديدة

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لاعبو عرعر يحتفون بإدارة النادي الجديدة
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عرعر – عبدالعزيز السلطاني

أقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، ولاعبو الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي عرعر، احتفالا مبسطا في مقر النادي، وذلك بمناسبة اعتماد مجلس ادارة النادي برئاسة ثامر قمقوم، وذلك بحضور نائب الرئيس جدعان مفلح، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين.

وقدم اللاعبون شكرهم وتقديرهم لإدارة النادي على كل مايقدمونه من دعم لهم . من جانبه قدم رئيس نادي عرعر ثامر قمقوم شكره وتقديره للاعبين على هذه اللفتة الطيبة منهم، وغير المستغربة ،مؤكدا أنهم يسعون دائما لخدمة الكيان والصعود به لأعلى الدرجات.

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التصنيف: الرياضة

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