لاعب سبورتنج لشبونة تحت مجهرالملكي

جدة- البلاد

دخل الكوستاريكي الدولي بريان رويز لاعب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، ضمن اهتمامات الأهلي، بعدما خرج من حسابات مدربه خورخي جيسوس للموسم المقبل.

وأكدت العديد من التقارير، رغبة الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي، في الحصول على خدمات اللاعب الدولي الكوستاريكي. وعززت صحيفة “لا ناسيون” الكوستاريكية تلك التقارير، بالكشف عن إبلاغ جيسوس لرويز بالبحث عن وجهة جديدة. وأضافت الصحيفة: إن رويز لم يقنع جيسوس مدربه في لشبونة الموسم الماضي، ليمنحه المدرب الضوء الأخضر للانتقال إلى نادٍ آخر. وذكرت الصحيفة أن رويز، 31 عامًا، بعد مشاركته في الكأس الذهبية مع منتخب بلاده، سيعود إلى لشبونة، لكنه لن يشارك في تدريبات الفريق، وسيخوض مرانًا منفردًا حتى موعد رحيله. وأشارت إلى أن النادي عندما طرح قمصان الموسم المقبل، لم يكن من بينها اسم رويز، موضحة أن اللاعب أمامه 3 وجهات هي: المكسيك، أو آسيا، أو ستاندردلييج البلجيكي، الذي يشرف عليه مدربه السابق ريكاردو سابينتو. من جهة أخرى، تعود بعثة فريق الأهلي إلى جدة ، بعد أن اختتم الفريق معسكره التحضيري في النمسا أمس، والذي استمر لمدة 21 يوماً من 8 إلى 29 يوليو. وستغادر بعثة فريق الأهلي مدينة سالزبورج النمساوية بطائرة خاصة. وكان لاعبو فريق الأهلي قد تدربوا أمس بالملعب المخصص للتدريبات، وقد تركزت على الجوانب اللياقية، والاستشفائية.

وسيتأنف لاعبو الأهلي تدريباتهم مساء الأربعاء المقبل بملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.

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