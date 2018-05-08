لافتات (السفارة الأمريكية) تظهر بالقدس.. غضب فلسطيني عارم

بالقدس- رويترز

وضعت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، إشارات “السفارة الأمريكية” على الطرق المؤدية إلى المقر الجديد للسفارة المنوي افتتاحها مطلع الأسبوع القادم.

وبالمقابل يخطط الفلسطينيون لمسيرات غضب في الأراضي المحتلة، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية استعرضت مع ممثلين عن الأمن الأمريكي الاستعدادات لحفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

بدورها، دعت منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية إلى مقاطعة مراسم افتتاح السفارة الأمريكية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في تصريح صحفي: ” ندعو جميع ممثلي الدول بما فيهم أعضاء السلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الدينية إلى مقاطعة حفل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس”.

وأثار قرار ترامب موجة من الغليان في الشارع العربي؛ إذ انهالت ردود الفعل العربية المحذرة للرئيس الأمريكي من مغبة نقل سفارة بلاده، في خطوة عكست موقفا عربيا موحدا رافضا لهذه الخطوة.