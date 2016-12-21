العدد 21792 23 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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لافروف يتحدث هاتفيا مع كيري بشأن محادثات روسيا عن سوريا

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لافروف يتحدث هاتفيا مع كيري بشأن محادثات روسيا عن سوريا
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قالت وزارة الخارجية الروسية :-

إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي جون كيري في اتصال هاتفي بنتائج المحادثات في موسكو يوم الثلاثاء بشأن الأزمة السورية.

وشارك وزيرا خارجية تركيا وإيران في محادثات موسكو مع لافروف.

والتقى وزراء دفاع الدول الثلاث على نحو منفصل في العاصمة الروسية.

كما قالت الخارجية الروسية في بيانها إن المفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في جنيف.

وصلت إلى طريق مسدود بسبب شروط المعارضة السورية في المنفى.

وتساند موسكو الرئيس السوري بشار الأسد في الصراع

 

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التصنيف: دولية

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