العدد 21811 11 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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لانغوريا تشعل حفل الفيفا

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لانغوريا تشعل حفل الفيفا
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زيوريخ ــ وكالات

ظهرت النجمة الأمريكية إيفا لانغوريا متألقة، خلال تقديمها لحفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مدينة زيوريخ السويسرية، وأشعلت الحفل بأسئلتها ومحاورتها لكل النجوم وصورها معهم.

وقدمت الممثلة والمخرجة والمنتجة إيفا لانغوريا الحفل، مع الألماني ماركو شريل مقدم البرامج الشهير، وكانا في قمة التألق
وزادت سعادة النجمة الأمريكية بتتويج صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم؛ لكونهما صديقين منذ مدة طويلة، وسبق أن التقيا في عدة مناسبات، ونشرا صورًا لهما معًا.

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التصنيف: الأخيرة

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