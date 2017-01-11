لانغوريا تشعل حفل الفيفا

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زيوريخ ــ وكالات

ظهرت النجمة الأمريكية إيفا لانغوريا متألقة، خلال تقديمها لحفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مدينة زيوريخ السويسرية، وأشعلت الحفل بأسئلتها ومحاورتها لكل النجوم وصورها معهم.

وقدمت الممثلة والمخرجة والمنتجة إيفا لانغوريا الحفل، مع الألماني ماركو شريل مقدم البرامج الشهير، وكانا في قمة التألق

وزادت سعادة النجمة الأمريكية بتتويج صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم؛ لكونهما صديقين منذ مدة طويلة، وسبق أن التقيا في عدة مناسبات، ونشرا صورًا لهما معًا.