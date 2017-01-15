برقٍ تعرج بالسما له شراره
في نون عيني شع ما عنه تغميض
وتساقط اللي بالمدى من مداره
وأمطر كلامٍ ما دخل فيه تعريض
الفكر طلقة والشعر صار شاره
وفيني إستفاق البوح من عقب ترويض
تاره ألم الحزن وأنثره تاره
وأصب من حزني قراطيع وتفيض
غريب مهمل ساكن بوسط حاره
أحوالها تحتاج لمَه وتنفيض
تلطخ شغبها في وجوه الجِدارة
ومشاهد التصوير تحتاج تحميض
منها سؤال أذكى غبي شب ناره
ليا متى/والمستحي يكظم الغيض
ليا متى نهبط مع أهل الإثاره
اللي يبثون الفزع عقب تحريض
رعشة إبادة تنسف أعلى الصدارة
أفكارهم مثل الحصى والمدى(بيض)
وأحلامنا شابت وراحت خسارة
عقب الربيع تعيش في لاهب القيض
الحال يتأوه ويفتح زراره
أبطى يجر الآه ماشاف تعويض
مدري متى يكسب قضية وقارة
وترجع عيونه من بعد طول تغميض