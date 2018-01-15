لا إصابات بإنفلونزا الطيور

الرياض-واس

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عن حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 ، عدم تسجيل أية إصابة جديدة في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وبينت الوزارة في إيجازها أن عدد العينات التي جمعت منذ تفشي المرض بلغ 3158 عينة جمعت من مناطقة المملكة كافة، موضحةً أن الغرفة المركزية للطوارئ تلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 بلاغات جرى مباشرتها جميعاً، إضافة إلى 38 استفساراً حول المرض وأعراض إصابة الطيور به.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها التوعوية والاستقصائية في جميع مناطقة المملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية .