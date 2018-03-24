لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس

بلغ 11767 عينة، جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 164حالة

في حين جرى التخلص من 524796 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها استفسارين خلال الـ 24 ساعة الماضية

مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.