محليات

لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time8 / رجب / 1439 هـ      25 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس

بلغ 11767 عينة، جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 164حالة، في حين جرى التخلص من718 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغا واحدا و4 استفسارات خلال الـ 24 ساعة الماضية

مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

abdulslam

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