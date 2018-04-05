محليات

لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور

كتبه abdulsalam alzahraniaccess_time19 / رجب / 1439 هـ       5 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس

بلغ 13037 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 177 حالة

في حين جرى التخلص من 678138 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها 3 بلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 8 استفساراً

مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

abdulslam

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