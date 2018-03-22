لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل إي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس

بلغ 11713 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 163 حالة

في حين جرى التخلص من 7996 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها 3 بلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية

فيما بلغ عدد الاستفسارات 8 استفسارات

مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.