لا تأجيل لرسوم الأراضي البيضاء

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جدة ــ البلاد

نفت وزارة الإسكان ما يتم تداوله عن تأجيل لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء والتي من المنتظر انطلاقتها الشهر القادم في الرياض وجدة والدمام، مطالبة بالحصول على المعلومة من القنوات الرسمية بالوزارة.

وقال حساب الأراضي البيضاء في “تويتر” التابع لوزارة الإسكان: لا صحة لما يتداول حول تأجيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، ونرجو استقاء المعلومات من القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة ورسوم الأراضي البيضاء.

وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت 4 مراحل لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء خاضعة لعدد من الإجراءات، حيث استهدفت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، والثانية للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، بمساحة 10 آلاف متر فأكثر، والثالثة للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، بما يزيد على 5 آلاف متر، والرابعة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة بما يزيد على 10 آلاف متر.