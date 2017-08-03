لا قبول لكفالات البعثات الدبلوماسية لرعاياها الموقوفين بقضايا حقوقية

جدة – وليد الفهمي

أكد المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي أن الكفيل الحضوري هو الشخص الملزم أمام الجهات المعنية إما بإحضار الشخص المطلوب كفالته أو الالتزام المالي حال عدم التزام المكفول في الايفاء بما وقع عليه أمام الجهات الأمنية.

واشار أنه لا يمكن إلزام البعثات الدبلوماسية في حالة كفالة شخص ممن يعملون لديهم بدفع المبالغ المالية كونها هي الجهة المعنية والتي قامت بكفالة مندوبها وتعد الكفالة في هذا الوقت غير مجدية وتعطيل لمصالح المواطنين والمقيمين وأصحاب الحقوق ومجدية في اطلاق سراح المكفول كونها لا تجبر القنصليات والبعثات الديلوماسية بالإيفاء بما ترتب على تلك الكفالة مشيرا إلى أن القرار بعدم قبول الكفالة الحضورية من البعثات الدبلوماسية لرعاياها الموقوفين بالمملكة على ذمة قضايا حقوقية نظراً لعدم إمكانية إجبار السفارات على تنفيذ التزامها السابق تجاه إحضار رعاياها المطلوبين في قضايا حقوقية، وفق اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقيات فيينا للعلاقات القنصلية التي أيدتها وزارة الخارجية.

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